«Он показывает вашу силу»: американцы оценили празднование Дня Победы в России

Живущий в Калифорнии российский YouTube-блогер Глеб Маврин накануне 9 мая снял видео с молодыми американцами, в котором он спросил у парней, что они знают о Второй мировой войне и 9 Мая в России. Ответы западной молодежи оказались весьма любопытными: они с трудом вспомнили, кто с кем воевал, и испытали шок, когда парень сказал им, что погибло более 25 миллионов граждан СССР. Опрошенные признаются, что в школе они проходили этот период истории, но довольно поверхностно.

Позже Маврин включил американцам видео на песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (с переводом), и они назвали ее очень мощным с страстным треком, качая головами во время всего ролика. Жителей Калифорнии впечатлило то, что наш народ потерял так много людей, но все равно радуется победе. Блогер поставил им еще несколько военных песен, и на композиции «Темная ночь» в исполнении Басты парни даже пустили слезу.

«Видно, что все очень увлечены этим. Этот день много для вас значит, — сказал один из гостей выпуска про День Победы. — Он показывает вашу силу, мне нравится».

В итоге американцы даже захотели посетить Россию — и обязательно на 9 Мая.

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