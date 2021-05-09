«Не идет вам форма»: подписчики отреагировали на «военную» фотосессию Макеевой с женихом

Актриса поздравила своих поклонников с Днем Победы, нарядившись в форму военных лет.

9 мая актриса Анастасия Макеева поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем Победы. 39-летняя артистка выложила фотографии со своим новым женихом Романом Мальковым, на которых они запечатлелись в военной форме времен Великой Отечественной, изображая влюбленную пару военный лет.

«Вы потомки самых мужественных и отважных людей за всю историю человечества, — обратилась звезда к своим подписчикам. — Нет ни одной семьи, что не знала горя потерь и утрат, и дай бог нам крепкой памяти, чтобы им на небесах не было стыдно за нас. Нет слов, чтобы выразить то, что чувствуют в этот день наши сердца. Нет слов ,чтоб описать ,как мы благодарны за каждый наш мирный день».

Большинство поклонников Макеевой с восторгом и благодарностью встретили ее пост. Но нашлось немало и тех, кто решил покритиковать звезду кино.

«Не идет вам форма», — написал один из подписчиков. «Это, вроде, не показ мод», — ответила ему актриса. «Колечки и маникюр снять не хотели для правдоподобности?» — спросила другая. «Зачем?» — не поняла Анастасия.

«А вы ветеранов поздравили? Это лучше чем фотосессия», «Пуговички надо бы застегнуть», «Боевая подруга Анастасия! Продвигает своих мужчин, не жалея сил! Правда, они не всегда это умеют оценить…» — такие комментарии появились под фотографиями Макеевой.

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Напомним, объявив о новой свадьбе, актриса приобрела статус разлучницы, так как ее возлюбленный ради нее ушел от предыдущей супруги, которая родила ему четверых детей. Эта семейная драма активно муссировалась в ток-шоу и социальных сетях и не могла не отразиться на репутации звезды.

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