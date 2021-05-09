«А я к мамулечке приеду»: Анастасия Костенко приготовила творческий сюрприз для мамы

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — опубликовала совместный с матерью кадр. Таким способом знаменитость поздравила родительницу с ее персональным праздником.

Костенко сочинила стихотворение для мамы — Виктории Щербаковой, которая родилась 9 мая.

«Спасибо деду за победу!» —

В стране сегодня говорят!

А я к мамулечке приеду,

Веснушек расцелую ряд!», — написала в своем аккаунте мать двоих девочек.

Анастасия подчеркнула в личном стихотворении, что 9 Мая — для нее двойной праздник. Она поблагодарила бабушку за подаренную жизнь ее маме.

«P.S. Моя любимая мамочка, душа. Поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за жизнь, за любовь, за веру, за счастье и все то, что я храню и берегу! Пусть все твои цели реализуются! Я рядом, как и ты! Люблю и обожаю», — резюмировала свое поздравление Костенко.

Поклонники модели отметили, что мама Анастасии очень молодо выглядит и даже похожа на старшую сестру знаменитости:

«Мама невероятная красавица. Ваша красота объяснима, Настя», «С днем рождения маму! Какая молодая и красивая», «Я вам завидую. Прекрасная мать. Добрая дочь», «Какое красивое стихотворение!», «С днем рождения мамочку! Как сестры».

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