«Потерявшая абсолютно всю семью»: Алексей Ягудин показал свою бабушку, пережившую блокаду

Прославленный фигурист Алексей Ягудин вслед за другими знаменитостями в День Победы показал героя, а точнее, героиню, своей семьи. Бабушка Олимпийского чемпиона пережила блокаду Ленинграда, потеряла всех близких, но даже в старости осталась невероятно красивой женщиной.

Алексей Ягудин поделился в Instagram фото бабушки, на котором она предстала уже довольно пожилым и при этом сохранившим удивительное очарование, человеком.

«С праздником! С Днем Великой Победы! Моя бабушка, Блохина Мария Сергеевна, блокадница, потерявшая абсолютно всею семью во время блокады… Светлого и чистого всем неба над головой… Помним», — написал Алексей Ягудин.

Поклонники фигуриста поблагодарили его за память и признались, что поражены красотой Марии Сергеевны.

«Какое светлое лицо. С Днем Победы!», «Какая красивая», «Тяжелейшие годы пережили. И какие теплые, добрые глаза… Спасибо нашим бабушкам и дедушкам и всем, всем, всем, кто подарил нам мир», — такие комментарии оставляют подписчики Алексея Ягудина под его постом.

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