«Герой нашей семьи»: Татьяна Навка гордится дедом-фронтовиком

В великий праздник – День Победы – уже давно сложилась традиция рассказывать о своих героических предках, прошедших войну. 9 мая ленты в социальных сетях у звезд и обычных людей наполняются раритетными фото, на которых запечатлены их родные фронтовики.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала в Instagram своего деда, представшего на архивном снимке совсем молодым парнем.

«Герой нашей семьи — Навка Петр Петрович, красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942-го, награжден медалью «За Отвагу», медалью «За боевые заслуги», Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны 2-й степени, медалью «За оборону Кавказа». Вернулся домой после войны, прожил достойную жизнь, воспитал детей и успел понянчить внуков», — рассказала Татьяна Навка.

О своих героических предках в этот день также рассказали Игорь Николаев, Ольга Бузова, Алексей Воробьев, Инна Маликова, Виктория Макарская и другие.

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