«Новая жизнь»: бывший муж Анфисы Чеховой вновь стал папой

Бывший муж Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили отмечает радостное событие – накануне, 8 мая, в 12:28 минут появился на свет его второй сын.

Молодой отец поделился прекрасной новостью с подписчиками Instagram. Гурам указал параметры новорожденного малыша, из которых следует, что мальчик – настоящий богатырь.

Сын Гурама Баблишвили и его жены Юлии появился на свет весом в четыре килограмма четыреста шестьдесят граммов! Рост ребенка – пятьдесят граммов.

«Новая жизнь! Юлия Баблишвили – ты моя героиня и гордость. Люблю вас», — написал счастливый папаша в Instagram.

Друзья и поклонники тут же начали поздравлять молодых родителей с прибавлением в семье.

«Мои поздравления! Растите большими и здоровыми. Маме скорейшего восстановления!», «Поздравляю, Гурам, это твоя победа, будьте здоровы», «Парень прям богатырь! Поздравляю», «Мирного неба ему», — высказываются в Сети.

Напомним, о том, что бывший муж Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили женился, стало известно в начале этого года. Как отмечалось, молодая супруга актера – почти точная копия его первой жены Анфисы Чеховой, которая тоже подарила ему сына.

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