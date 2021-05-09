«Радости и улыбок»: 58-летняя Эмма Малинина в легинсах и кроп-топе отметилась на утренней пробежке

Супруге популярного исполнителя Александра Малинина Эмме 13 мая исполнится 59 лет. Красавица-блондинка совершенно не выглядит на свои годы. Эмма Малинина всегда элегантна, ухожена, стильно одета, кроме этого, она очень стройна и обладает безупречной фигурой.

Потрясающая внешность Эммы Малиной – это результат постоянной работы женщины над собой. Эмма правильно питается, занимается спортом и старается позитивно мыслить.

В это майское утро супруга известного певца вышла на пробежку, во время которой сделала пару снимков для Instagram. Для занятия спортом женщина облачилась в легинсы, черный кроп-топ, а поверх надела майку свободного кроя. Спортивная одежда подчеркнула стройность Эммы Малининой и продемонстрировала ее красивые, длинные ноги.

Под снимком звезда поздравила свою аудиторию с Днем Победы.

«В этот великий праздничный день хочется пожелать всем мирного неба над головой, как можно больше солнечных дней, радости и улыбок на ваших лицах. Желаю здоровья, благополучия, любви и счастья, а также большой и искренней гордости за великий подвиг великих людей», — написала Эмма Малинина.

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