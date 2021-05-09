«Тебе было всего 22 года»: Наталия Антонова показала, какой была ее бабушка в годы Великой Отечественной войны

В одной из последних публикаций личного профиля артистка Наталия Антонова разместила фотографию фронтовиков Великой Отечественной войны. Среди них оказалась бабушка знаменитости.

Антонова отметила, что ее родственницу заметно отличает улыбка от всех остальных на фото.

«Смотрю сейчас на фото, моя бабушка, Антонова (Гапочка) Мария Константиновна, улыбается моей любимой, родной, привычной улыбкой. Старшина медицинской службы армейского полевого госпиталя. Участвовала в боях за освобождение Московской, Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской областей и Белоруссии. Участница Японской войны», — рассказала Наталия.

Актриса добавила, что ее бабушка получила медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». Антонова по-настоящему гордится своей родственницей. Она поблагодарила бабушку и всех, кто был причастен к Великой Победе.

«Когда закончилась война, тебе было всего 22 года!!! Теперь я знаю, что означает твоя улыбка на фото! Победу! Мир! Любовь! Ты знала и верила, что все будет хорошо! С Днем Победы!», — написала Антонова.

Напомним, ранее снимками своих воевавших родственников поделились Ольга Бузова, Алексей Воробьев и Инна Маликова.

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