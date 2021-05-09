«Любить»: сын певицы Валерии публично продемонстрировал страсть с женой

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его красавица-жена Лиана в эти дни находятся на отдыхе в Абу-Даби. Молодая пара устроила себе короткие романтические каникулы, доверив заботы о маленькой дочери Селин бабушкам и дедушкам.

На побережье теплого моря Арсений и Лиана принадлежат только друг другу и заметно освежают свои чувства.

В Instagtam Лианы Шульгиной появилось фото, на котором она и ее молодой муж демонстрируют страсть. Пара запечатлелась за секунду до страстного поцелуя, а затем и во время него.

Под этими жизнеутверждающими кадрами Лиана Шульгина поздравила подписчиков с Днем Победы, заявив, что нет большего счастья, чем любить.

«Большое счастье — жить в свободной и независимой стране, под мирным небом. Создавать семью, воспитывать детей, любить. Уважаемые ветераны, спасибо вам. Ваши подвиги никогда не будут забыты. Любовь, доброта и милосердие — спасут наш мир», — написала невестка Валерии.

Часть подписчиков немедленно осудили молодую пару за то, что те позволили себе показать фото с поцелуями в День Победы.

За сына и невестку заступилась певица Валерия, заявив, что те все делают правильно. На войне тоже влюблялись, и чувства всегда помогали людям выживать. К тому же они – знак того, что жизнь продолжается.

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