«Тебе понравилось все?»: Давид Манукян запечатлелся с сияющей от счастья Мариной Федункив

Пока Ольга Бузова приходит в себя после перенесенной недавно операции, ее бывший возлюбленный Давид Манукян пробует силы в новом для себя амплуа. В сторис Instagram Дава рассказал, что принял участие в телевизионном шоу. Правда, детали, как обычно, раскрывать не стал, чтобы усилить интригу.

«Буду играть роль в большом шоу на федеральном канале, — поделился экс-бойфренд Ольги Бузовой. — Я очень переживаю. Это впервые такое, вы скоро все увидите. Там очень крутой номер, вы точно офигеете».

Дебют, как рассказал Дава, удался. Несмотря на то, что он переволновался, выступил идеально. Партнершей Давида Манукяна по сцене стала актриса, звезда канала ТНТ Марина Федункив.

В сторис Instagram Дава поделился видео, на котором предстал в обществе артистки.

«Благодаря Марине Федункив у меня случился номер сегодня, — говорит в кадре Дава. – Спасибо тебе большое».

«Ой, а что у меня случилось сегодня», — расхохоталась Федункив.

«Да, офигенно было! Тебе понравилось все?» — спросил Манукян на всякий случай.

«Очень!» — ответила актриса.

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