«В память о наших семейных героях»: Юлия Ковальчук приняла участие в акции «Сад Памяти»

Артистка Юлия Ковальчук сообщила в личном микроблоге, что посадила в своем саду дерево. Примечательно, что это было посвящено памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны солдатах.

Певица отметила, что в ее семье уже нет живых ветеранов. Но жена музыканта Алексея Чумакова хочет, чтобы ее дочь Амелия знала о тех, кто сражался за Родину. Напомним, малышке в октябре прошлого года исполнилось три года. Пока Юлия не рассказывает всех ужасов войны ребенку. Однако знаменитость хочет привить дочери с ранних лет уважение к истории и традициям.

«В нашей семье уже не осталось живых свидетелей тех страшных событий, но тем не менее мы помним их судьбы и стараемся передать их нашей дочери. Она еще слишком маленькая, чтобы воспринимать на слух такие непростые истории, поэтому, чтобы заякорить это в ее памяти, мы решили высадить дерево в память о наших семейных героях. И каждый год накануне 9 Мая собираться у этого дерева, чтобы снова вспомнить о них. Наше дерево мы посадили в рамках акции Сад Памяти, цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны», — резюмировала Ковальчук.

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