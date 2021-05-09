«Все тело в осколках»: Виктория Макарская поделилась воспоминаниями о дедушке и Дне Победы

В одной из последних публикаций личной страницы продюсера Виктории Макарской появилось черно-белое фото из семейного альбома. Примечательно, что под снимком знаменитость оставила трогательные воспоминания из детства.

Виктория рассказала, как маленькая любила разглядывать осколки деда, которые остались в теле Николая Ивановича Морозова.

«Я могу поблагодарить за победу своего любимого дедушку Николая Ивановича Морозова. Помню, как после парада, он снимал ордена и медали, в обычной майке садился за стол, прикрывал глаза рукой, чтобы мы, малыши, не пугались его слез, и долго сидел один. Тихо плакал. Так было всегда, когда наступал этот День», — написала Макарская.

Виктория отметила, что ей было любопытно посмотреть на железные осколки на теле дедушки. А ветеран отвечал внучке:

«Разве же это осколки, Викуля? Вот в сердце — осколки. А это так, ерунда, просто железки, трогай, не жалко…».

Макарская также поблагодарила всех кто, сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны. Знаменитость поздравила всех россиян с 9 Мая.

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