«Он потерял жену, я – мужа»: мама Наташи Королевой запечатлелась со вторым супругом

Людмила Порывай уже больше двадцати лет счастлива в новом браке.

Мама известной певицы Наташи Королевой Людмила Порывай – тоже звезда. Яркая и эффектная женщина всегда пользовалась успехом у мужчин и сумела наладить свою личную жизнь в возрасте, когда это удается уже далеко не всем.

75-летняя Людмила Порывай признается, что счастлива во втором браке с супругом Игорем Эльпериным. Пара уже больше двадцати лет вместе. В Instagram Людмила Ивановна показала совместное фото с мужем, рассказав, как они некоторое время назад рискнули дать волю чувствам, и не ошиблись.

«С Игорем мы познакомились в Майами в 90-х, он потерял жену, я – мужа, нам за пятьдесят, и казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже двадцать с лишним лет! Так что любви все возрасты покорны! Главное — найти свою половинку», — поделилась мама Наташи Королевой.

Супружеская пара живет в Майами и сегодня, 9 мая, празднует там День Победы.

«Русская Америка отмечает этот великий праздник! В Майами пройдет праздничный концерт и вечер памяти», — написала в Instagram Людмила Порывай.

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