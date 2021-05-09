«Моим мальчишкам о войне»: Зара поздравила поклонников с Днем Победы

В одной из последних публикаций личной страницы исполнительницы Зары появилось фото из семейного альбома. Примечательно, что знаменитость запечатлелась вместе с сыновьями в военной форме.

Зара в гимнастерке защитного цвета сфотографировалась вместе со своими детьми. К слову, Даниил и Максим надели военные пилотки, а в руках у мальчиков были пистолеты.

Стоит отметить, что снимок был сделан несколькими годами ранее в День Победы. Зара показала кадр возле сцены после своего выступления на концерте, посвященного 9 Мая.

«Воспитывая детей, мы передаем им наш опыт и знания, нашу боль и радость. Всегда с особым трепетом я рассказывала моим мальчишкам о войне, безжалостной и беспощадной, уничтожившей все на своем пути. При этом обличившей подвиг простого человека – умение выстоять, выдержать и победить как бы ни было больно и трудно», — рассказала артистка о личном отношении к празднику.

Исполнительница поздравила всех россиян с Победой. Зара отметила, что сыновья благодаря ее урокам истории тоже чтят и уважают память о погибших солдатах:

«Память о героическом подвиге – наследие, которые мы с трепетом передаем нашим детям и внукам. Помните, обязательно помните! Конечно, теперь мальчишки знают, о чем я говорю».

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