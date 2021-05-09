На берегу моря: беременная Арзамасова в небесно-голубом платье насладилась морским бризом

На днях стало известно, что «папина дочка» Лиза Арзамасова ждет ребенка. В скором времени 26-летняя актриса сделает 47-летнего Илью Авербуха отцом во второй раз. Напомним, что у олимпийского чемпиона есть 16-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. Супругами Илья и Лиза стали в конце прошлого года, когда инкогнито расписались в одном из столичных ЗАГСов.

В своем Instagram Лиза поделилась снимком, на котором позировала, сидя на берегу моря. Актриса выбрала небесно-голубое платье, а поверх накинула пальто.

«Место силы! Место добра и верной дружбы! Спасибо за гостеприимство!», — написала Арзамасова.

Фанаты отметили, что она прекрасно выглядит.

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«Любуюсь Вами. Не шаблонная, естественная, милая! Красавица», — писали пользователи Сети.

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