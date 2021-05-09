«Полный комплект»: Боярская показала нового члена семьи

Елизавета Боярская решила завести домашнее животное. Выбор пал на котенка золотистой шиншиллы. Его снимками актриса поделилась в своем Instagram. Кошечку назвали Лилу.

«Ну все… Полный комплект. Детки, восемнадцать комнатных растений, конечно же, не хватало еще кошки. И вот она, моя красотка. Лилу, добро пожаловать в семью. И да, хотела именно кошечку, а то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька», — написала Боярская.

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Напомним, что Матвеев и Боярская стали мужем и женой почти одиннадцать лет назад. Пара воспитывает двух сыновей. В прошлом году актер отказался от ролей в театре Табакова ввиду сильной занятости в кинопроектах, а недавно он приступил к съемкам второй части сериала «Триггер».

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