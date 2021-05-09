«Муж или жена?»: Седокова в алом бикини позировала рядом с полуобнаженным супругом

В прошлом год Анна Седокова вышла замуж третий раз. Ее избранником стал профессиональный спортсмен, баскетболист Янис Тимма. В отношениях с ним артистка была около года. Именно тогда в ее Instagram уже начали появляться совместные фото с возлюбленным. После свадьбы их стало в разы больше. На этот раз Седокова запечатлелась рядом с полуобнаженным мужем в алом бикини.

«Муж или жена? У меня еще долгая дорога к своей цели и я еще совсем не там, но сделала это фото и захотелось его оставить на память. И как заклинание от ватрушек. Спасибо за бесконечную мотивацию и пример, Янис Тимма. Обещаю не сдаться и идти вперед», — написала Седокова.

Добавим, что в эти дни супруги находятся в Калифорнии, где Анна снимает новый клип на свою песню.

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