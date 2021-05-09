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В лепестках роз: Ольга Бузова вернулась домой из больницы

Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

В лепестках роз: Ольга Бузова вернулась домой из больницы
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольгу Бузову выписали из больницы. Там она провела всего несколько дней, однако более суток не выходила на связь. Именно поэтому многомиллионная армия ее фанатов начала беспокоиться. Позже поющая ведущая рассказывала, что плохо отходила от наркоза, боролась с высокой температурой и даже не сразу стала с кровати. За это время она успела сделать несколько заявлений. В том числе призналась, что стала суеверной и попросила поклонников не писать ее предположительные диагнозы.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Скриншот: instagram.com/buzova86

Спустя несколько дней, Ольгу выписали, о чем она тут же сообщила в своем Instagram, запечатлевшись на полу своей квартиру, усыпанной лепестками роз.

«Ну, наконец-то! Выздоравливай! Здоровья!», — писали пользователи Сети.

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