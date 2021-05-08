Тимати вернул в шоу «Холостяк» бывшую подружку Неймара

Прошлая серия «Холостяка» закончилась тем, что Тимати расстался с Екатериной Сафаровой. Рэпер признался, что у него появились чувства к девушке, однако ничего большего он ей предложить не сможет.

Расстроенная Катя села в машину и поехала в аэропорт. Однако Тимати остановил ее автомобиль и попросил сходить с ним на еще одно свидание. Как выяснилось, рэпер увез модель в другой город, где они жили вместе два дня.

— Вы и ночевали вместе? – поинтересовались модели. — Нет, — отметила Катя.

Другие подробности свидания остались неизвестными. Катя решила ничего не рассказывать девушкам. И в девятой серии Сафарова вернулась в борьбу.

Участницы «Холостяка», конечно же, расстроились появлению сильной конкурентки. Особенно лица не было у Алисы Грабовой. Девушка была уверена, что она единственная, кому по-настоящему симпатизирует Юнусов, однако теперь все карты спутаны.

Кстати, Сафарова до «Холостяка» встречалась известным футболистом Неймаром. Однако о том романе она пока предпочитает не рассказывать.

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