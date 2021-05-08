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«Даже не знаю пока, сколько здесь комнат»: Вика Цатурян и Руслан Мацьолек переехали в шикарный особняк

Экс-участники «Дома-2» принимают поздравления с новосельем.

«Даже не знаю пока, сколько здесь комнат»: Вика Цатурян и Руслан Мацьолек переехали в шикарный особняк
Руслан Мацьолек и Виктория Цатурян. Фото: instagram.com/viktoriya_tsaturyan__/

Бывшие участники проекта «Дом-2» Вика Цатурян и Руслан Мацьолек, сыгравшие свадьбу в августе прошлого года после скандального развода, исполнили свою мечту. В эту субботу, 8 мая, пара переехала в собственный особняк.

Некоторое время назад Виктория Цатурян писала в Instagram, что они с мужем идут к большой общей цели, которая уже совсем близко, но раскрывать деталей она тогда не захотела.

В день, когда состоялся переезд, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что чувствует себя очень счастливой из-за того, что сбылась ее заветная мечта.

«С официальным переездом нас! Ура! Благодарю бога, мир, жизнь, Вселенную за то, что помогают мне исполнять все мои мечты», — написала в Instagram Вика Цатурян.

В сторис красотка поделилась видео, на котором показала первый этаж своего шикарного дома.

«Даже не знаю пока, сколько здесь комнат», — счастливо смеясь, говорит Вика Цатурян в кадре.

В особняке, который приобрела пара, есть все для комфортной жизни. Интерьер выдержан в белых и сливочных тонах, есть мебель.

Цатурян и Мацьолек уже приобрели кухонную и другую технику и установили ее в помещениях, для нее предназначенной.

Поклонники поздравляют пару с новосельем и желают им счастливой жизни в новом доме.

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