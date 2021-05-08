«Мои курочки любимые и все – Лариски»: Гузеева запечатлела Долину и Удовиченко на вечеринке

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала в сторис Instagram, что 8 мая отмечает свой день рождения одна из ее подруг. Правда, имени ее звезда не назвала, ограничившись лишь демонстрацией роскошного букета, который предназначался для вручения виновнице торжества.

А ближе к вечеру Лариса Гузеева поделилась в микроблоге кадрами со звездной тусовки. На первом плане оказался известный артист Эвклид Кюрдзидис, который попросил Гузееву не раскрывать общественности место, где все они находятся.

Звезда показала зал, в котором за накрытыми столами собрались знаменитости, вероятно, как раз для того, чтобы отметить день рождения подруги Ларисы Гузеевой.

Теледива подошла поближе к двум своим знакомым – Ларисе Долиной и Ларисе Удовиченко. Певица и актриса сидели рядышком и о чем-то беседовали.

«Мои курочки любимые. И все – Лариски», — говорит за кадром Гузеева.

Долина и Удовиченко перестали разговаривать и с улыбкой позировали на камеру.

Стоит отметить, что обе звезды выглядят превосходно. Между тем, Ларисе Долиной 65 лет, а Ларисе Удовиченко – 66.

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