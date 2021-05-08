Роскошь в каждой детали: сын певицы Валерии похвастался номером в одном из отелей Абу-Даби

Арсений Шульгин и его жена Лиана отдыхают в столице Арабских Эмиратов.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его красавица-жена Лиана на несколько дней улетели в Абу-Даби. Пара на этот раз отправилась в Арабские Эмираты без маленькой дочери Селин. Цель поездки – отдохнуть от забот о ребенке и посвятить время только себе двоим.

Молодые родители каждый день меняют отели. Арсений и Лиана останавливаются в номерах – один роскошнее другого и обязательно с видом на море.

В сторис Instagram Арсений Шульгин показал шикарный просторный номер, в который они заселились с женой. Роскошь здесь в каждой детали – красивая удобная мебель, терраса с видом на море.

«Что за кайф вообще», — прокомментировал видео Арсений Шульгин.

Молодой отец признался, что в номере ему так нравится, что даже не хочется идти на пляж.

Напомним, из-за того, что Арсений и Лиана не взяли с собой в Арабские Эмираты дочку Селин, их подвергли критике в Сети.

Подписчики считают, что молодые родители не имели права оставлять малышку на попечении бабушек и дедушек в Москве. Певица Валерия была вынуждена встать на защиту невестки и сына.

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