«Моя пародия на него стала популярной»: Максим Галкин сообщил о смерти близкого человека

Шоумен рассказал, что накануне ушел из жизни выдающийся педагог, директор школы, в которой он учился.

Известный телеведущий и артист пародийного жанра Максим Галкин поделился в Instagram скорбной новостью. Накануне умер директор школы, в которой учился шоумен, выдающийся педагог Юрий Владимирович Завельский.

Максим Галкин поделился снимком, на котором он запечатлен с покойным ныне учителем. Памятное фото было сделано в 2017-м году, когда педагогу исполнилось 90 лет. Юрий Владимирович проработал на посту директора до 2018 года.

Максим Галкин написал несколько теплых слов в память о директоре школы, в которую он пришел учиться в пятом классе и попал в невероятную, по его словам, атмосферу любви, творчества, товарищества и знаний. Именно Юрий Владимирович стал первым объектом пародий будущего известного артиста.

«Моя пародия на него стала такой популярной в школе, что на выпускном Юрий Владимирович со свойственной ему иронией спросил меня, что же я буду теперь делать без него, — поделился Максим Галкин воспоминаниями. — Школа 43, впоследствии ставшая гимназией 1543, не представляла себя без любимого директора. Юрий Владимирович проработал на посту директора до 2018 года — 43 года и ушел с должности в 91 год с абсолютно светлой головой, сделав для школы очень многое, в том числе, и в последние десять лет своей работы».

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