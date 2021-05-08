«Доход гораздо лучше»: экс-бойфренд Бузовой Дава раскрыл, на чем зарабатывает большие деньги

Популярный блогер и музыкант, экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян признался, что отнюдь не блогерство и шоу-бизнес приносит ему большие деньги. Молодой человек отлично ориентируется на финансовом рынке и с недавних пор вкладывает имеющиеся у него средства в проекты, которые, в свою очередь, приносят ему прибыль.

«Зарабатываю уже не на блогерстве. Я инвестирую деньги. Сейчас это приносит доход гораздо лучше», — поделился Давид Манукян в интервью RU.TV.

Блогер также добавил, что совершенно равнодушен к разного рода наградам и премиям. Для него гораздо важнее получать обратную реакцию от своей аудитории. Кстати, в Instаgram на Манукяна подписаны 13, 3 миллиона человек.

«Спокойно отношусь к наградам, шоу-бизнес мне не важен, все равно. Где-то сбоку вращаюсь. В детстве я мечтал об этом, а сейчас попробовал, посмотрел, и хватит. Я понял, что двигаюсь своей дорогой, стараюсь не лезть. Больше хочу кайфовать от коммуникации со зрителями», — высказался Давид Манукян.

Стоит добавить, что своей популярностью в Сети Дава обязан в том числе и своей экс-избраннице Ольге Бузовой.

Телеведущая на днях перенесла операцию, и поклонники призывали Манукяна поддержать девушку, находящуюся на лечении в клинике.

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