«Спонсор талии — туника»: Дарья Пынзарь в бикини прикрыла выдающиеся бока накидкой из шифона

Семья бывших участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь уже несколько лет живет на две страны – Россию и Турцию, и там, и там успешно ведя бизнес.

Правда, в Турции все же семья проводит большую часть времени. Дарья не раз признавалась, что она, сыновья и муж обожают тепло, а в Москве оно случается довольно редко.

В Instagram Дарьи Пынзарь благодаря жизни в жарком климате много снимков в эротичных нарядах – легких платьях, шортиках и топах, бикини.

Дарья, к чьим формам любят придираться хейтеры, сообщила, что нашла идеальный для себя наряд для пляжа. Блондинка только что поняла, в чем прелесть туник – они эффектно драпируют небольшие недочеты фигуры.

«Спонсор талии — туника, прикрывшая половину боков. Теперь это моя любимая пляжная одежда», — подписала Дарья Пынзарь кадр, на котором позирует в бикини у бассейна.

Красотка, разумеется, кокетничает. Ее формы безупречны. К тому же она недавно скинула несколько килограммов, от чего стала выглядеть еще более роскошно. Поклонники Дарьи Пынзарь делают ей комплименты. Ну а хейтеры, по привычке, ищут изъяны, которых нет.

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