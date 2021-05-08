«Все самое страшное позади»: Ольга Бузова расплакалась, говоря о своем состоянии после операции

Поющая телеведущая Ольга Бузова пару дней назад перенесла операцию, вернулась в Instagram и по привычке держит в курсе всего происходящего с ней своих поклонников.

Ольга уже начала вставать, она передвигается не только по палате, но и по коридорам клиники. Теледива признается, что уже очень хочет поскорее очутиться дома.

«Вашими пожеланиями, моими молитвами с каждым днем мне становится все лучше и лучше, — поделилась Ольга Бузова в сторис Instagram. — Сегодня первую ночь я просыпалась всего лишь два раза. Можно сказать, даже поспала. Меньше боли. Слабость еще большая, но я вышла прогуляться по клинике».

Ольга рассказала, что у нее очень плохой аппетит. Завтрак она проигнорировала, зато с удовольствием пообедала супом, пюрешкой с котлеткой и запила киселем. Находясь в клинике, Ольга Бузова пришла к выводу о том, что здоровье – это все-таки главное.

«Когда ты здорова, все в кайф. Поэтому берегите свое здоровье, всегда обследуйтесь, — обратилась к поклонникам теледива с пожеланием. — Когда плохо, вообще ничего не хочется. Но я сильная, я справлюсь. Все самое страшное уже позади. Сейчас только восстановление».

Говоря об этом, Ольга Бузова едва сдержалась, чтобы не разрыдаться на камеру. Голос теледивы задрожал. Но судя по всему, все и правда, налаживается, и врачи уже скоро будут готовы к тому, чтобы отпустить звезду из клиники домой.

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