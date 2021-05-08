«Не обращайте внимания»: Валерия высказалась о сыне и невестке, оставивших грудную дочь ради отдыха вдвоем

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его красавица-жена Лиана в эти дни отдыхают вдвоем в Арабских Эмиратах. На молодых родителей, а особенно, мамочку, в Сети обрушился хейт. Пару осудили за то, что они позволили себе улететь на отдых, оставив четырехмесячную дочку Селин в Москве. Лиана Шульгина была вынуждена объясниться за этот шаг. Молодая мама рассказала, что они с мужем позволили себе вырваться на четыре дня, чтобы освежить чувства, а дочь оставили не с чужими людьми. Селин под надежным присмотром бабушки с дедушкой, прабабушки и няни.

Певица Валерия дала понять, что всей душой на стороне молодых родителей. В комментарии к посту невестки звезда попросила Лиану не обращать внимания на хейтеров. Всем ведь мил не будешь.

«Я очень за вас рада, — написала Валерия. – Отдых, хоть и короткий, вам был просто необходим. И не обращайте внимания на тех, кто этого не понимает».

Стоит отметить, что у певицы и ее невестки Лианы очень теплые отношения. Две женщины часто обмениваются приятными признаниями публично. Так, Лиана поздравляла свекровь с днем рождения в Instagram, а та очень трогательно поблагодарила ее за это.

Смотрите также: