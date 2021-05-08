В платье из лоскутов: Манижа в наряде в стиле пэчворк предстала на первой репетиции «Евровидения» в Роттердаме

Певица Манижа представит Россию на престижном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», который пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Сейчас Манижа уже находится в Роттердаме, где 8 мая прошла первая репетиция ее выступления на сцене арены Rotterdam Ahoy.

А ровно через десять дней Манижа будет блистать в первом полуфинале «Евровидения-2021» с песней «Русская женщина».

Отдельно стоит сказать о наряде вокалистки, в котором она выступит в Роттердаме. Это платье в стиле пэчворк, правда, сшито оно не из обычных лоскутов. Эти яркие кусочки ткани были присланы Маниже вместе с письмами поддержки певицы со всех уголков России.

Напомним, что после того, как Манижа победила в результате голосования среди зрителей Первого канала и стало понятно, что именно она поедет на «Евровидение» представлять Россию, на вокалистку обрушился жуткий хейт. Так что, поддержка была невероятно важна.

Добавим, что во время выступления Манижи в Роттердаме с огромного экрана ей будут подпевать женщины со всей страны, в их числе много известных дам — числе Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Нюта Федермессер, Александра Бортич, Ида Галич и другие.

Первый полуфинал «Евровидения-2021» состоится 18 мая, а финал -22. Конкурс, в котором принимают участие вокалисты из 39 стран, будет транслировать Первый канал.

Видео первой репетиции Манижи в Роттердаме:

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