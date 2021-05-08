«Сделали из нашей Этель недоразвитого»: жена Эммануила Виторгана выразила свой гнев

Эммануил Виторган является не только артистом, но и многодетным отцом. В уже зрелом возрасте он обзавелся двумя дочками вместе с женой Ириной Млодик. Мужчина отмечает, что это главное счастье в жизни и не намерен останавливаться на достигнутом. Малышке Этель уже 3, 5 года, а ее сестренке Кларе этим летом исполнится два года. Также от прошлых отношений у артиста есть взрослая дочка Ксения и сын Максим.

больше по теме Любовались закатом: Виторган запечатлелся с четырехлетним сыном у морского побережья Актер поделился своими наблюдениями.

В отличие от многих звезд, Эммануил не прячет своих наследниц. Девочки вместе с ним гастролируют по стране и даже порой выходят с ним на сцену. Родители делятся трогательными фото с детьми и рассказывают об их успехах. Однако после очередного поста Млодик заметила много негативных комментариев о дочке Этель. Она была поражена тому, как себя ведут люди. Вскоре жена Виторгана выразила все свое возмущение в исповеди, которую опубликовала в соцсети, чтобы приструнить злопыхателей.

«Чего только вы не написали про нашу Этель! Во-первых, многие не отвечали на вопрос, мною поставленный. Во-вторых, мягко говоря, грубо выражаясь, как говорил Аркадий Райкин, просто сделали из нашей Этель недоразвитого, заторможенного, больного на голову, распущенного ребенка!» — заявила она.

Ирина подчеркнула, что в обществе многие просто утратили чувство такта. Более того, она убеждена, что родителям виднее, как воспитывать своих же детей.

«Посмеете еще, сразу блок. Стояли бы рядом, дала была щелбан», — осыпала она угрозами хейтеров.

Поклонники поддержали жену актера. Многие признались, что согласны с ней и подчеркнули, что обожают ее дочек, которые очень быстро растут. Более того, они попросили почаще показывать Этель и Клару. Подписчики убеждены, что у девочек впереди большое будущее. Возможно, что они пойдут по стопам папы и станут актрисами.

Смотрите также: