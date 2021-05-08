«Девять тысяч кристаллов!»: Киркоров похвастался роскошными туфлями для своей подопечной к «Евровидению»

Из-за пандемии коронавируса «Евровидение» в прошлом году не состоялось. Организаторы музыкального конкурса приняли решение перенести его на 2021-й, и остаются считанные дни до его начала. Место проведения главного европейского песенного баттла осталось неизменным – это столица Нидерландов Роттердам.

Филипп Киркоров едет на Евровидение-2021, но не в качестве представителя от России. Музыкант стал продюсером Заслуженной артистки Молдавии Натальи Гордиенко. Девушка исполнит песню Sugar, которую уже смогли оценить многие представители российского шоу-бизнеса, когда Киркоров проводил презентацию артистки.

Как истинный заботливый и переживающий продюсер, Киркоров перед вылетом на Евровидение похлопотал о последних приготовлениях. И заехал к дизайнеру за туфельками певицы для выхода на сцену.

«Вылетаю в Роттердам. В последние минуты перед поездкой заехал забрать черевички», — рассказал артист. И, когда ему протянули коробку, открыл ее: «Это последняя вишенка на торте к нашему выступлению. Вот они! Вот они, красотки! Ой, какие красивые! Девять тысяч кристаллов! Алекс, это гениально!».

Киркоров не мог оторвать взгляда от настоящего произведения искусства. Роскошные туфельки ручной работы на высоком каблуке сияли не только стразами, но и бахромой на пятке, и все это бесконечное сияние завораживало короля отечественной эстрады. Артист остался доволен.

От России, напомним, на «Евровидение-2021» едет не группа Little Big, которая была выбрана в прошлом году, а певица Манижа. Девушка победила в национальном отборе на конкурс, исполнив песню «Русская женщина», вызвавшую шквал критики даже в Совете Федерации.

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