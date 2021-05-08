«Простовато!»: в Сети обсуждают новую стрижку Водяновой с челкой

Супермодель решилась на бьюти-преображение и показала себя поклонникам.

39-летняя звезда мировых подиумов Наталья Водянова решилась на весеннее бьюти-преображение. Знаменитость отправилась к стилисту-парикмахеру и отстригла себе челку. Получившийся результат вызвал бурные обсуждения среди подписчиков манекенщицы в комментариях под публикациями.

Многие знакомые и друзья Водяновой признались, что эксперимент удался, и красотка стала еще ярче и интереснее. А вот среди поклонников мнения разделились. Кому-то итог пришелся по душе, и даже нашлись персоны, на которых Водянова, по их мнению, стала похожа, например, Джейн Биркин.

А кто-то категорично заявил, что преображение провальное. И высказал свое мнение в комментариях. Как бы то ни было, обратная связь получилась разнообразной.

«Нет! Простовато! Эксперимент не очень!», «Было лучше», «Красивая, но челка что-то не очень», «Старый образ лучше», «Теперь видно, что вы похожи с Оксаной», «С челкой стала похожа на простую, нашу русскую девчонку!», «Наташа- в любом образе красавица! Потому что светлый человек, добрый! Это чувствуется на всех фото!!», «Образ напоминает Алису в стране чудес», «Ой, без челочки было лучше», — заметили в комментариях.

А вы, дорогие читатели, как считаете: Наташе Водяновой лучше с челкой или без нее?

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