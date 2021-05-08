«Потрясающий день в Петре»: Барановская в платье-комбинации и накидке-макраме позировала на скалах

Телеведущая отдыхает с детьми от Аршавина в Иордании.

Продолжительные майские выходные стали возможностью устроить полноценный отпуск за границей для многих звезд. Анастасия Волочкова, Стеша Маликова, Ирина Дубцова и другие выбрали Мальдивы, Ксения Бородина, Лера Кудрявцева, Светлана Лобода – Арабские Эмираты. А вот Юлия Барановская предпочла пляжному активный отдых и улетела с детьми от Аршавина в Иорданию.

Здесь девушка посетила древнейший город Петра в сердце пустыни, который входит в число семи чудес света. Вытесанный из камня, он заворожил ее своей первозданностью и архитектурой. Звездная туристка решила переночевать в пустыне, чтобы продолжить изучение местности и устроить фотосессию.

Пейзажи в пустыне поразили воображение Барановской. Девушка позировала в длинном наряде и с чалмой на голове, прокатилась верхом на осле, а также запечатлелась на скалах с панорамным видом на бескрайнее море из песка в платье-комбинации и накидке-макраме на плечах.

«Потрясающий день в Петре!», — подписала кадры Барановская.

Вместе с Барановской путешествует ее давний друг, визажист Юрий Столяров. Мэйкап-артист тоже делится с поклонниками фото- и видеоподробностями путешествия, и иногда Юлия попадает в кадр.

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