«Мой первый эфир»: Екатерина Стриженова появилась на работе спустя месяц после перелома

В День смеха телеведущей, актрисе Екатерине Стриженовой было не до веселья. Звезда экрана в «прямом эфире» сломала руку. На программе «Время покажет» журналистка неосторожно нагнула назад и упала прямо на предплечье. После чего ее госпитализировали.

Несколько дней Стриженова находилась в больнице, слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления ей слали многие знаменитые друзья и коллеги. Месяц в гипсе завершен, и Екатерина, наконец, закрыла больничный и с новыми силами вернулась к любимой работе.

«Мой первый эфир после перелома!», — обрадованно сообщила звезда экрана.

Стриженова запечатлелась в студии программы «Доброе утро», которую, к слову, ведет уже почти четверть века. Для своего первого послебольничного эфира знаменитость выбрала красно-белую блузку в спортивном стиле. На груди звезды красовалась георгиевская ленточка.

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