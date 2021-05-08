По последним трендам: Гагарина поддержала моду на сандалии «дяди Гены»

Певица показала, что уже вовсю носит популярную этим летом модель обуви.

Певица Полина Гагарина старается всегда выглядеть стильно и интересно. Девушка для сцены выбирает яркие и блестящие платья длины либо мини, либо макси. В повседневности она тоже может удивить поклонников, нарядившись в трендовые вещи.

На этот раз Гагарина поддержала тренд на грубые сандалии рыбака, которые стилисты «модного приговора» прозвали сандалиями «дяди Гены». Певица обула черную обувь и прилегла поиграть с дочкой от Дмитрия Исхакова Мией, которая «полечила» ей коленку.

Сандалии рыбака – один из самых острых трендов сезона весна-лето. Они перекочевали в женский гардероб из мужской моды 90-х. И стилист «Модного приговора» Марианна Елисеева показала, с чем можно носить эту грубую антиженственную, но ультрамодную обувь.

Девушка на себе продемонстрировала универсальность сандалий «дяди Гены». Их можно обувать с легким хлопковым платьем, жакетом и джинсами в стиле кэжуал, а также с длинными тренчами.

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