«Большое счастье — сын и дочка»: Стоцкая показала, как подросли похожие на Киркорова дети

38-летняя певица и актриса Анастасия Стоцкая в прошлом году развелась с мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном. Признаться в этом девушка смогла лишь тогда, когда боль утихла. Их брак продлился почти десять лет, и за это время у них появилось двое детей.

Накануне младшей наследнице Вере исполнилось 4 годика. Мама с самого утра организовала имениннице сюрприз с подарками и воздушными шарами. А позже показала подросшую виновницу торжества, запечатлев на одном снимке и своего первенца, 9-летнего Сашу.

«Большое счастье — сын и дочка», — подписала мама снимок с детьми.

Дети Стоцкой, по наблюдениям многих поклонников, очень похожи на Филиппа Киркорова. Особенно старший сын. В подтверждение своих догадок в Сети даже разместили архивное фото маленького Фили и сравнили его с Сашей.

Напомним, Анастасия Стоцкая долгое время была подопечной Филиппа Киркорова – он продюсировал звезду и помог ей стать знаменитой. Девушка, вспоминая тот период, признавалась, что была влюблена в своего покровителя.

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