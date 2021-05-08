Мамина модница: Лиза Галкина для прогулки по саду нарядилась в шапочку трендового цвета

Семилетняя дочка Аллы Пугачевой уже хорошо знает, что такое стиль и мода.

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Лиза и Гарри, оканчивают первый класс. Ребята не раз признавались, что им нравится ходить в школу, где они узнают много нового. Кроме того, там они много общаются со сверстниками и завели новых друзей.

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Майские каникулы в этом году затянулись, на радость школьникам. И Лиза с папой успели навести порядок в саду и обнаружили, что многие цветы уже распустились. Отец с дочкой решили устроить экскурсию, где юная натуралистка продемонстрировала блестящие знания растений.

Для прогулки по саду Лиза Галкина сама нарядилась как цветочек. Она выбрала по-весеннему украшенную яркими цветами куртку, а в качестве головного убора выбрала шапку-бини трендового салатового оттенка. Девочка, к слову, растет настоящей модницей и уже хорошо развирается в актуальных тенденциях.

Салатовый цвет историк моды Александр Васильев ранее назвал однодневкой, но отдал ему должное. «Он ультрамодный», — призвал пользоваться моментом сейчас эксперт.

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