«Ветер перемен»: Гагарина дополнила пышное платье с рукавами-фонариками армейскими ботинками

Как и многие звезды эстрады, Полина Гагарина возобновила концерты и гастроли после пандемии. Девушка уже побывала в туре, порадовав поклонников яркой программой. Каждый выход звезды на сцену сопровождался ярким шоу, а наряды, которые Гагарина надевала, эффектно сияли в свете софитов.

В повседневности же девушка предпочитает комфорт и удобство. На одну из прогулок по Сергиевому Посаду красотка нарядилась в черное двухслойное пышное платье средней длины с рукавами-фонариками. Его она дополнила армейскими ботинками, которые по-модному дополнила носочками.

«Ветер перемен! Никто не видел мой зонтик?», — пошутила звезда.

Черно-белый наряд произвел впечатление на фолловеров. В комментариях они поспешили дать обратную связь своей любимице:

«Красавица! Какая стильная», «Позитивная, Полина», «Стильная!!!!», «Полина !!!! Всегда на позитиве !!! Платье супер!», «Какая красотка», «Ну супер фото!», «Мери Попинс», «Какая милашка», «Платье бомба!», — пишут подписчики.

Смотрите также