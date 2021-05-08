«Принцесса Лея»: девятилетняя дочка Орбакайте нарядилась в популярного персонажа из «Звездных войн»

Певица и актриса Кристина Орбакайте давно обосновалась за океаном, где проживает с мужем Михаилом Земцовым и их общей дочкой Клавдией. Звездное семейство часто бывает в Москве, и недавний день рождения наследницы Орбакайте они отметили в одном из столичных заведений.

Орбакайте часто показывает, как они с дочкой проводят время. В этот раз внучка Пугачевой похвасталась прической, и мама поспешила взять в руки камеру. Она спросила Клаву, кто она.

«Принцесса Лея из «Звездный войн», — гордо произнесла девочка.

У Клавы на голове красовалась характерная прическа героини саги, на ней также был надет белый костюм, правда, без рукавов «летучая мышь». Тем не менее, мама оценила преображение дочки.

«Молодец. Принцесса Лея у нас», — похвалила дочку мама. И поправила: «Принцесса Клава!».

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