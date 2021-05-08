«Это все «Маска»: Валерия и Юрий Стоянов нарядились в одном стиле

Певица Валерия второй сезон подряд выступила в составе жюри на шоу «Маска» — музыкальном проекте на НТВ, где знаменитости скрываются в костюмах фруктов, птиц и зверей, чтобы их не узнали сразу. Одним из участников в этот раз был Юрий Стоянов. Он выбрал костюм Банана и радовал публику и судей своими яркими номерами несколько выпусков подряд.

Проект закончился, но эмоции и инсайты от него продолжаются. Накануне Валерия повстречала Юрия Стоянова на одном мероприятии. И каково же было ее удивление, что и она, и актер надели одинаковые майки.

«Я эту майку надеваю раз в сто лет, он — вообще в первый раз. Ну вот как так? Совпадение??? Не думаю. Это все «Маска», — уверена певица.

Футболка с изображением Чарли Чаплина стала знаком для звезд, что они – свои люди, у них много общего, а главное – их объединила «Маска». Подписчики порадовались за звезд и пожелали им здоровья и благополучия в комментариях.

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