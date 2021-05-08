«Я гуляю, у меня вечерний променад»: Бузова показала свою прогулку по больнице и салют в свою честь

Через некоторое время после вечеринки у Филиппа Киркорова певица Ольга Бузова пропала. Фанаты забили тревогу и выяснили, что девушка в больнице. Сама звезда не выходила на связь в микроблоге почти сутки. И когда, наконец, появилась, то предстала ослабленной, еле говорила и постоянно подчеркивала, что у нее температура. А еще показывала, как ей делают уколы.

«Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», — прокомментировала позже Бузова свое состояние здоровья.

Девушка чаще выходит в stories, и в пятницу вечером даже отправилась прогуляться по больнице. «Я вот тут вот гуляю, у меня вечерний легкий променад. И буду кушать», — рассказала звезда ослабленным голосом и тяжело дыша.

А потом случился салют за окном певицы, и девушка сняла его на видео для поклонников. «Пятницу никто не отменял», — заметила красотка.

Что именно случилось с девушкой, что за «острая ситуация» и каковы прогнозы на выздоровление, Бузова не спешит рассказывать. А тем временем в Сети обсуждают, что это чистой воды пиар-ход, чтобы привлечь максимальное внимание народа.

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