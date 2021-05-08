«Красиво начались каникулы»: Лобода в белом лифе и полупрозрачной юбке похвасталась стройной фигурой

Длинные майские выходные для многих звезд стали возможностью устроить себе полноценный отпуск. Анастасия Волочкова, например, улетела на любимые Мальдьдивы в компании с таинственным бойфрендом Олегом, воссоединение с которым у нее произошло спустя три месяца разрыва.

В Дубае тоже много наших селебрити. Там проводят майские дни Ксения Бородина, Лера Кудрявцева, Светлана Лобода и другие. Лобода улетела в Арабские Эмираты буквально сразу же после финала детского «Голоса». Но все когда-нибудь кончается, а долгожданный отпуск имеет свойство еще быстрее подходить к финалу.

«Такой был сложный апрель, и так красиво начались каникулы, они продлятся недолго, потому что впереди много премьер и перфомансов…и мне нужно подготовить их для вас», — заинтриговала фанатов певица.

Лобода нечасто делится с фолловерами снимками с пляжа или прогулок, как это делает, например, Бородина. Но время от времени подписчикам такое «счастье» перепадает. В этот раз красотка позировала на фоне белоснежных очертаний города в пляжном наряде в тон.

Комбинированное платье Лободы состояло их верха с топом-бра и низа из полупрозрачной гипюровой юбки макси. Девушка эффектно позировала на парапете, а затем показала себя в полный рост.

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