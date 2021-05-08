В морском стиле: Кудрявцева в платье макси с широкими рукавами и с повязкой на голове прогулялась по Дубаю

Телеведущая призналась, что ждала этого момента год.

Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева наслаждается отдыхом в Дубае. Она буквально на седьмом небе, ведь этот отпуск был очень долгожданным. На новогодние каникулы его пришлось отменить, поскольку звездная блондинка сначала заболела коронавирусом, а после выздоровления травмировала крестец и снова оказалась на больничном.

«Я год ждала этого», — подчеркнула Кудрявцева в микроблоге, показывая красоту отеля, в котором они с мужем остановились.

После бассейна Кудрявцева отправилась на прогулку по Дубаю. Девушка предпочла total look, облачившись в платье макси на запах и повязку на голове из такой же ткани. Кстати, принт на наряде был соответствующим обстановке – ракушки, морские звезды, креветки и кораллы оригинально красовались на платье.

Ранее Кудрявцева хвасталась роскошным отелем, в котором остановилась. Это Palazzo Versace Dubai, исполненный в стиле итальянского богатства и роскоши.

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