«Я отекшая, ужас»: Бузова рассказала, как ее в больнице ругают врачи

Поющая ведущая третий день находится в клинике.

Ольга Бузова перестала выходить на связь с фанатами несколько дней назад. Поклонники поющей ведущей заподозрили неладное. И, как оказалось, не зря. 5 мая звезду экстренно госпитализировали. Только накануне она вновь появилась в Instagram, где рассказывает подробности своего выздоровления.

«Я такая отекшая, ужас. Врачи меня ругают, говорят, что ем мало. Но есть не могу, заставляю себя по чуть-чуть. Постоянно плачу, но мы девочки, нам можно», — сказала Бузова.

На одном из видеороликов, опубликованных в сторис, Ольге вводили лекарственный препарат в вену на руке.

«Долго я прихожу в себя. Многие говорят, что из-за наркоза плачу. Пока меня не выписывают, делают курс антибиотиков, обезболивающих. Врачи сказали, надо помочь себе аккуратными прогулочками. Вот, я послушная девочка, хожу», — сказала Бузова.

Стоит отметит, накануне вечером артистка говорила о том, что пока не может встать с кровати. Теперь же, судя по всему, она пошла на поправку.

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