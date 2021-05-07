Рэпер Гнойный будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Слава КПСС рассказал о своих амбициозных планах.

Эпатажный музыкант Слава КПСС, известный еще и как рэпер Гнойный, поделился своими далеко идущими планами. Прославившийся своими баттлами с Оксюмороном в 2017 году, рэпер Гнойный, настоящее имя которого Вячеслав Машнов, заявил о своем намерении баллотироваться на ближайших выборах в Госдуму.

Амбициозными планами музыкант поделился со своей аудиторией во время стрима на собственном YouTube-канале.

Выдвигаться Слава КПСС намерен от партии «Зеленая альтернатива».

«Пообщался со своими друзьями из партии «Зеленая альтернатива», они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом», — поделился рэпер Гнойный.

Стоит отметить, что ранее в список партии согласился войти художник Вася Ложкин. Кроме того, «зеленые» намерены предложить влиться в их ряды эпатажному стилисту Сергею Звереву.

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