Весенняя прогулка: Лиза Галкина в белой куртке с цветами прошлась с папой по саду

Максим Галкин узнал от дочери, как называются все цветы.

Максим и Лиза Галкины решили изучить всю флору своего сада в деревне Грязь. Шоумен показал в своем Instagram, как девочка без труда называет все цветы, которые попадаются на их пути. Такие познания привели в восторг и звездного папу, и тысячи его фанатов.

Для прогулки Лиза выбрала белую куртку с крупными яркими цветами и «кислотного» цвета шапочку. Такой яркий образ дополнила ботинками металлического оттенка.

«Сама как цветочек! Максим – чудесный отец и дети у него чудесные! Лизочка – очаровашка!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что в этом году двойняшкам Пугачевой и Галкина исполнится по восемь лет. А звездная пара, тем временем, отметит десятилетие совместной жизни.

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