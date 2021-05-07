Весенняя прогулка: Лиза Галкина в белой куртке с цветами прошлась с папой по саду

Максим и Лиза Галкины решили изучить всю флору своего сада в деревне Грязь. Шоумен показал в своем Instagram, как девочка без труда называет все цветы, которые попадаются на их пути. Такие познания привели в восторг и звездного папу, и тысячи его фанатов.
Для прогулки Лиза выбрала белую куртку с крупными яркими цветами и «кислотного» цвета шапочку. Такой яркий образ дополнила ботинками металлического оттенка.
«Сама как цветочек! Максим – чудесный отец и дети у него чудесные! Лизочка – очаровашка!», — писали пользователи Сети.
Напомним, что в этом году двойняшкам Пугачевой и Галкина исполнится по восемь лет. А звездная пара, тем временем, отметит десятилетие совместной жизни.