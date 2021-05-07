«Девочка у нас необыкновенная»: Галкин с Лизой изучили цветы в весеннем саду

Малышка без ошибок указывала все названия, чем привела в восторг не только папу, но и подписчиков.

Максим Галкин с Лизой решил устроить прогулку в весеннем саду своего замка, который находится в деревне Грязь. Во время променада девочка называла все цветы, на которые указывал шоумен. Видеороликом он поделился в своем Instagram.

«Мы с Лизой будем смотреть, какие цветы у нас выросли и как они называются», — сказал Галкин. «Это каланхоэ, это у нас нарцисс ложный, а это… а, точно, это колокольчик Пожарского», — рассказала Лиза.

Лиза безошибочно перечисляла и остальные названия цветов, которые попадались на их пути.

«Первоцвет обыкновенный!» — заключила звездная наследница. «А девочка у нас необыкновенная!» — заключил Галкин.

Подписчики остались в восторге от видео.

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«Какая умница! Молодец! Это все гены!» — писали пользователи Сети.

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