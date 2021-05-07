Вместо льда – песок: Саша Плющенко показал необычные тренировки

Недавно Гном Гномыч отдыхал с родителями на Мальдивах.

Совсем недавно Саша Плющенко побывал на Мальдивах. На курорте Гном Гномыч отдыхал в компании мамы, папы и бабушки. Но даже в это время спортсмен находил время для тренировок. В своем Instagram он опубликовал кадры, на которых занимается на песке вместе с отцом.

«Тренировки на песке! Ни дня без спорта», — подписал видео Плющенко.

Фанаты юного чемпиона отметили, что он большой молодец и талант.

«Будущий чемпион! Как же круто! Спорт – это главное! Как красиво», — писали пользователи Сети.

Напомним, что младшему брату Гном Гномыча – Арсению недавно исполнилось полгода. Он не ездил на Мальдивы, а дожидался родных в Москве, в компании дедушки и няни.

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