«Закалял характер»: бывший муж Ольги Бузовой высказался об опыте семейной жизни со звездой

Трижды женатый футболист Дмитрий Тарасов, второй супругой которого была популярная певица и телеведущая Ольга Бузова, судя по всему, решил стать неким гуру семейной жизни.

Молодой человек в своем телеграм-канале написал практически трактат о своих прошлых неудачных отношениях и опыте, который он во время них получил. Тарасов сразу оговорился, что это пост не о его бывших женах, но между тем пишет он именно о них.

«Из каждых отношений я что-то брал. Где-то хороший опыт, где-то ужасный, который нужен был для того, чтобы никогда больше такого не допустить. Первая девушка научила меня влюбляться с головой. Вторая научила выныривать, чтобы была возможность и дышать и думать о своей жизни. В одних отношениях я учился ухаживать и быть джентльменом, в других закалял характер», — поделился Дмитрий Тарасов.

Футболист дал понять, что сделал правильные выводы из своих неудач, и новую семью с третьей по счету женой Анастасией Костенко уже строит по правилам, которые называет семейным кодексом.

Им он тоже пообещал поделиться со своей аудиторией.

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