«Чайки разгалделись»: Максим Галкин запечатлел кружащие над замком в деревне Грязь стаи птиц

Шоумен вышел на прогулку по окрестностям своего роскошного стилизованного особняка.

Телеведущий и артист юмористического жанра Максим Галкин построил замок в деревне Грязь для своей любимой и неподражаемой супруги Аллы Пугачевой и детей-близнецов Гарри и Лизы. Дружное семейство обожает свое шикарное жилище, часто принимает в нем гостей и не боится показывать поклонникам его роскошные интерьеры.

Периодически Максим Галкин показывает в Instagram и то, как величественно выглядит замок снаружи.

Шоумен поделился видео в сторис, на котором запечатлел, как над замком кружат стаи чаек. В кадр попал замок, невероятное небо и облака над ним и шумные пернатые.

«Чайки разгалделись. Наверное, с соколами разругались», — подписал видео Максим Галкин.

Напомним, пару дней назад Максим Галкин извинялся перед своими подписчиками за долгое отсутствие в его ленте забавных видео, которыми он обычно развлекает свою аудиторию.

Шоумен пообещал в ближайшее время исправиться и порадовать фанатов свежим, нестандартным и веселым контентом.

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