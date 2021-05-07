Скорбная новость пришла вечером в пятницу, 7 мая. Умер народный артист России Владимир Качан. Актер всего несколько дней не дожил до своего 74-летия. Смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

О кончине Владимира Андреевича сообщил руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса», — цитирует Иосифа Райзельгауза РИА.

О месте и времени прощания с Владимиром Качаном будет сообщено дополнительно.

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в городе Уссурийске (тогда Ворошилове). Окончив школу, уехал в Москву, где поступил в Щукинское училище. Запомнился своими ролями в спектаклях Московского ТЮЗа и Драматического театра на Малой Бронной. В последние годы Владимир Качан являлся ведущим артистом театра «Школа современной пьесы».

Актер оставил после себя еще и богатое музыкальное наследие, записав шестнадцать дисков с песнями к известным фильмам. Среди них – «Звезда пленительного счастья», «Ширли-мырли» и другие. Поклонникам Владимир Качан запомнился своими ролями в сериалах «Бедная Настя», «Офицеры», «Маргарита Назарова» и других.

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